Tpi.it - Prima o poi mi sposo: tutto quello che c’è da sapere sul film su Tv8

o poi mi: trama e cast delsu Tv8Questa sera, giovedì 14 novembre 2024, alle ore 21,30 su Tv8 va in ondao poi mi(The Wedding Planner),prodotto nel 2001 e diretto da Adam Shankman. Tra i principali interpreti figurano Jennifer Lopez e Matthew McConaughey. Ilha ricevuto durante l’edizione dei Razzie Awards 2001 una nomination come Peggior attrice per Jennifer Lopez. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Trama (spoiler)San Francisco, California: Mary Fiore è un’americana di origini italiane dedita con successo alla sua attività di organizzazione di matrimoni; da lungo tempo single, è apparentemente disinteressata a nuove relazioni d’amore. Grazie al padre, Mary rincontra però un amico d’infanzia, Massimo, che sin da subito si dimostra seriamente intenzionato nei suoi confronti e prende a corteggiarla in modo plateale, non di rado mettendola in imbarazzo.