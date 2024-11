Liberoquotidiano.it - Ponte Messina: M5s, 'Via-Vas ridotta a caminetto destre, ok lascia tempo che trova'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "'Se arriva un terremoto resterà in piedi soltanto il'. Le parole odierne di Salvini danno il polso della leggerezza con cui il leader della Lega tratta quest'opera, la cui utilità ancora oggi non è supportata da alcuno studio. Salvini, che sta devastando giorno dopo giorno i trasporti italiani, ammette che il rischio di fenomeni sismici c'è, ma sostanzialmente se ne infischia. Fa sorridere inoltre il giubilo diffuso di molti esponenti della maggioranza per il via libera della commissione Via-Vas. Un ok scontato ma che odora di buffonata, visto che la commissione stessa è stataper consiglieri comunali vecchi e nuovi di area centrodestra". Così in una nota i parlamentari M5s delle commissioni Ambiente e Lavori pubblici di Camera e Senato Ilaria Fontana, Patty L'Abbate, Daniela Morfino, Agostino Santillo, Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi e Luigi Nave.