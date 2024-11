Nooo pazzesco! Grande Fratello colpo di scena Javier Mariavittoria a bocca aperta | dopo Shaila c’è lei

Leggi su Caffeinamagazine.it

In un attimo può cambiare tutto aled è quello che sta succedendo in queste ultime ore. Protagonista dell’ennesimodiquesta volta èMartinez. Chi segue sempre il reality show di Canale 5 sa bene che il pallavolista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne è finito al centro dell’attenzione per via del suo rapporto inizialmente molto stretto conGatta.E sa anche che non è finita bene. L’ex Velina di Striscia La Notizia ha infatti poi deciso di dare il via a una storia con Lorenzo Spolverato e tra lei eci sono stati dei duri scontri. Qualche giorno fa però i due hanno tentato di avere un chiarimento e la cosa ha infastidito e non poco Lorenzo, che a sua volta aveva un’amicizia speciale con Helena Prestes.Leggi anche: “No, guardatelo”. Alfonso becca Federica e Stefano in intimità e la sua reazione è unal cuoreGF,diOra peròsta voltando pagina e proprio in queste ore è accaduto qualcosa che ha sorpreso il pubblico.