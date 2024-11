Ilgiorno.it - Niente di fatto per la metropolitana. Confermato il taglio di tre milioni

Leggi su Ilgiorno.it

diper la metro bresciana: restailda 10 a 9. L’emendamento proposto dal deputato bresciano Gian Antonio Girelli (Pd) per mantenere i 10di fondi destinati alladi Brescia è stato bocciato in Commissione Trasporti della Camera. La misura, se approvata, avrebbe evitato undi un milione all’anno nei prossimi tre anni previsto dall’attuale Finanziaria, che ridurrebbe appunto i fondi da 10 a 9l’anno. "Rivolgo a tutti i parlamentari bresciani, di ogni schieramento, un appello per fare fronte comune nel sostenere l’emendamento che verrà riproposto alla prossima Commissione Bilancio – è stata la reazione del vicesindaco di Brescia e assessore comunale alla Mobilità Federico Manzoni – La norma, che prevede un contributo di 10di euro l’anno da parte del ministero dei Trasporti per ladi Brescia approvata dal Parlamento nel 2020 fu il frutto di un grande sforzo da parte di tutti i deputati bresciani, che produsse un ottimo risultato per la città.