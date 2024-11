Puntomagazine.it - Napoli: Rapinano Neres di un orologio da oltre 100mila euro, misura cautelare per tre persone

I Carabinieri eseguono unaper rapina, trerubano uncon alto valore mentre la vittima rientrava in Hotel dopo una partita allo stadio MaradonaPer delega del Procuratore della Repubblica di, si comunica che, nella mattinata odierna, nell’ambito di attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodiain carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, nei confronti di treritenute gravemente indiziate del delitto di concorso in rapina pluriaggravata.Dalle risultanze investigative raccolte sarebbe emerso che i tre indagati avrebbero perpetrato, il 1° settembre scorso, una violenta rapina ai danni di un giocatore della S.