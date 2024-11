.com - MotoGp, titoli decisi all’ultima gara: i precedenti che fanno sperare Bagnaia

(Adnkronos) – Ultimo attocon finale da brividi. Il weekend conclusivo del Motomondiale mette in palio a Barcellona il titolo piloti, con la lotta serrata tra il campione del mondo in carica Peccoe Jorge Martin. Lo spagnolo comanda al momento la classifica con 485 punti e un margine di 24 lunghezze su, fermo a quota 461. In Spagna, però, può ancora succedere di tutto. E non sarebbe la prima volta. Intanto, il contesto. A Martin basterebbe pochissimo per la vittoria del suo primo titolo mondiale nella classe regina: lo spagnolo potrebbe coronare il sogno già vincendo lasprint di sabato, o chiudendo di almeno due posizioni davanti a(qui tutte le combinazioni) la sprint race. La curiosità è che, in caso di arrivo a pari punti, il Mondiale finirebbe ancora tra le mani del torinese (in virtù del numero di successi superiore inlunga, 10 a 3).