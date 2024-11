Thesocialpost.it - Morbillo, boom di casi in Italia. Gli esperti: “Passi indietro, è allarme Giubileo”

Nel 2024 l’ha registrato un vero e propriodidi, un aumento legato al calo delle vaccinazioni. L’cresce per l’avvicinarsi del, quando l’arrivo di migliaia di turisti potrebbe amplificare la diffusione del virus. Gliavvertono: i numeri riportano l’a livelli preoccupanti, simili a Paesi meno avanzati in ambito sanitario.Leggi anche: Perugia, malata di sclerosi multipla ottiene il via libera al suicidio assistitoBassetti: “Anno orribile, fatti”Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, lancia l’. “È un anno orribile per ilin, avevo previsto milleentro fine anno e mi pare di non aver sbagliato”. Il bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità segnala infatti 935al 31 ottobre.