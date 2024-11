Lettera43.it - Marigona, chi è la tifosa dell’Olympiacos diventata virale sui social

L’Mvp della partita di Eurolega fra Olympiacos e Lyon-Villeurbanne, vinta dai greci per 94-92, non ha messo piede sul parquet dell’SEF Arena di Atene. Almeno, non per i, che dopo il match hanno incoronato, unadella squadra biancorossa inquadrata sul punteggio di 84 pari. Pizzicata dalle telecamere nell’ultimo quarto, ha rapidamente conquistato imedia ed ècome «volto della serata». Originaria del Kosovo, ha 24 anni ma è cresciuta con la sua famiglia in Germania dove ha conosciuto il fidanzato, con cui si è trasferita in Grecia. Tanto che spesso appare sulle gradinate del palazzetto e dello stadio di calcio Ge?rgios Karaiskak?s al Pireo. Il suo profilo su Instagram ha già superato i 30 mila follower, ma è in costante aumento.in vacanza a Santoriini (Instagram).