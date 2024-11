Bergamonews.it - Malga Lunga, ottant’anni dal combattimento: l’Anpi organizza due giornate di memoria

Sovere. Per ore opposero strenua resistenza contro le forze fasciste della Legione Tagliamento: in inferiorità numerica e con risorse limitate, i partigiani della 53° Brigata Garibaldi furono catturati e, poi, uccisi. Domenica 17 novembre ricorrerà l’80° anniversario dalalla, luogo simbolo della Resistenza bergamasca.Per commemorare il sacrificio di Giorgio Paglia, Guido Galimberti (“Barbieri”), Andrea Caslini (“Rocco”), Mario Zeduri (“Tormenta”), i russi Semion Kopcenko (“Simone”), Alexander Noghin (“Molotov”), Ilarion Efanov (“Starich”) e “Donez”, il Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi) con il Patrocinio del Comune di Sovere e del Comune di Gandinoduein.Sabato 16 novembre alle 10 alla Sala Consiliare del Comune di Sovere si terrà la presentazione del progetto di riallestimento del Museo-Rifugio, luogo intitolato alla 53a Brigata Garibaldi che assunse il nome “13 Martiri di Lovere”, in onore dei tredici partigiani fucilati a Lovere il 22 dicembre 1943.