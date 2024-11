Sbircialanotizia.it - Malattie rare: Aisla, il 21 novembre campagna social ‘Una promessa per la ricerca’

Leggi su Sbircialanotizia.it

Diretta streaming per promuovere raccolta fondi a sostegno lotta sclerosi laterale amiotrofica Segna l’avvio alla raccolta fondi natalizia di sostegno della ricerca scientifica per la lotta alla Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), l’evento streaming dellaper la, promossa da, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, in calendario giovedì 21. Dalle 19 .