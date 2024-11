Thesocialpost.it - Luigi muore folgorato in casa mentre usa il phon: svolta nelle indagini, scatta l’inchiesta

Domani, venerdì 15 novembre, si svolgerà l’autopsia sul corpo diCiaccia, un ragazzo di 23 anni tragicamentetragicamenteutilizzava un asciugacapelli nel bagno della sua abitazione ad Airole, in provincia di Imperia.Leggi anche: Addio termosifoni: l’invenzione geniale che riscalda lavelocemente e fa risparmiare il 90% sulla bollettaLa Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Gli investigatori stanno esaminando l’impianto elettrico per valutarne la conformità alle normative vigenti. È fondamentale stabilire se nell’abitazione fosse installato un salvavita e, in caso positivo, perché non sia intervenuto in questa circostanza.Questo aspetto è di particolare importanza, dato che il dispositivo di sicurezza avrebbe potuto interrompere il flusso elettrico e prevenire la tragedia.