Oasport.it - LIVE Monza-Olympiakos 3-2, Champions League volley in DIRETTA: primo storico successo per i brianzoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.36 Per questa sera è tutto! Grazie per essere stati con noi amici di OA Sport e appuntamento al prossimo! Buon proseguimento di serata.22.35strappa i primi due punti e sale al secondo posto della Pool B. Ecco la classifica del girone dopo ilturno: Fenerbahce 3,2, Olympiacos 1, Grzzlys 0. I ragazzi di Eccheli torneranno in campo il 20 novembre, impegnati nella trasferta turca contro il Fenerbahce. Il cammino in Superlega ripartirà dalla sfida contro il Verona, domenica 17.22.30 Arrivano i primi due punti nella massima competizione europea per la MintVero. Una vittoria sudata, faticata e voluta. Dopo un bruttoset, regna l’equilibrio con iche alternano la conquista di ogni set con i greci.