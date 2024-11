Oasport.it - LIVE Monza-Olympiakos 0-1, Champions League volley in DIRETTA: 16-12 brianzoli in ripresa nel secondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-15 Pipe ottima di Perrin.18-14 Lawaniii! Trova il mani out.17-14 In rete il servizio timido di Lawani.17-13 Parallela precisa di Lawani!16-12 Primo tempo enorme di Averill!15-12 Super attacco di Atanasijevic sui 3 metri.15-11 Pallonetto dello ZAR!14-11 Perrin tira forte sulle mani di Lawani.14-10 Sul fondo la battuta di Pajenk.13-10 Invasione brianzola su attacco di Perrin, commessa da Krelling.13-9 Primo tempo vincente di Beretta su invito di Krelling.12-9 Koumentakis squarcia il muro tra Zaytsev e Beretta.12-8 Lawaniiiii! Attacco in diagonale.TIME OUT RICHIESTO DA ECCHELI11-8 Atanasijevic sbatte sul muro e guadagna punto in diagnole.11-7 Super muro di Pajenk su Rohrs, il settimo di serata.11-6 Altissimo il servizio di Lawani.11-5 Tap-in vincente di Beretta su ricezione di Koumentakis.