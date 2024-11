Metropolitanmagazine.it - Lettera minatoria al Ministro Antonio Tajani da un gruppo Pro-Palestina: ”Non mi farò intimidire, ma è preoccupante il clima d’odio”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ildegli Esteridestinatario di unada parte di unPro-. Nella, ricevuta nell’ufficio dela Palazzo Chigi, si legge: ”Un avvertimento alle autorità dei paesi che sostengono l’entità sionista israeliana, Stati Uniti d’America, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, alla luce del silenzio globale e del sostegno illimitato al crimine di genocidio contro il popolo palestinese .”.alDefinita ”un avvertimento” laricevuta daldegli Esteri e recapitata nel suo ufficio a Palazzo Chigi è intestata ‘Global movement against the nazi-zionist terrorist state of Israel for the liberation of Palestine’. Nelle indicazioni del mittente un nome: A.F. e un indirizzo di Bologna.