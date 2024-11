Rompipallone.it - Leao-Milan, nuovo colpo di scena: Fonseca ora cambia tutti i piani

Ultimo aggiornamento 14 Novembre 2024 9:05 di AlessiaNovità in casadove l’osservato speciale resta sempreora hato idea e i tifosi osservano con attenzione ciò che sta accadendo.Ilha salutato momentaneamentei rossoneri che sono stati chiamati dalle rispettive nazionali e nel mentre continua a lavorare con coloro che sono rimasti aello. La questione che più continua a tenere banco resta però in ogni caso quella di Rafael.Il portoghese è stato decisivo con le sue giocate contro il Real Madrid ed è stato pazzesco a Cagliari, match in cui ci ha messo la firma con una pesante doppietta. Insomma,sembra aver ritrovato il sorriso che lo contraddistingue. E, di rimando, sembra aver ritrovato quell’asso nella manica che gli è mancato finora.