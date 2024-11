Amica.it - Le realtà beauty che abbracciano la filosofia botox-like

Leggi su Amica.it

L’approccioè una vera e propria rivoluzione nel mondo della cosmesi. Questa visione si impegna a offrire l’effetto distensivo e rivitalizzante del botulino (una tossina prodotta dal batterio Clostridium botulinum, in grado di bloccare la trasmissione del comando nervoso motorio ai muscoli), senza ricorrere ad aghi o interventi più invasivi. I trattamenti si basano sull’azione dei peptidi biomimetici, molecole che rilassano la muscolatura mimica, attenuando così le linee sottili e le rughe d’espressione in modo naturale.Con l’aggiunta di ingredienti come acido ialuronico e oli vegetali, i prodottidonano alla pelle un effetto rimpolpato e levigato, rispondendo alla necessità di valorizzare i tratti del volto. In questo modo, la bellezza diventa il risultato di una cura costante quotidiana della nostra pelle.