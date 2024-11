Quotidiano.net - Le dimissioni di Castellitto: "Torno al mio lavoro"

È durata meno di un anno la presidenza di Sergioal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. "È una decisione che meditavo da tempo – ha dichiarato ieri, nella lettera rivolta agli studenti e a tutto il personale del CSC in cui ha motivato le ragioni delle sue–. Non sono gli attacchi ad avermi spinto a lasciare, mi hanno ferito ma mai impaurito. Semplicemente voglio tornare a fare il mio vero mestiere". A comunicare ufficialmente l’addio dell’attore e regista romano, 71 anni, è stato il ministro della Cultura Alessandro Giuli: "Accolgo con rammarico le" ha detto, esprimendo gratitudine e stima nei suoi confronti. "Sergiolascia la presidenza del Centro senza aver spiegato tutto quello che è accaduto in questi mesi" ha replicato subito Marco Grimaldi, vicepresidente di Avs (Alleanza Verdi Sinistra) alla Camera, che ha presentato diversi atti di sindacato ispettivo in relazione alla gestione del prestigioso istituto di Cinecittà nell’ultimo anno.