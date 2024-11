Latina variazione di bilancio | Nasti illustra la proposta in commissione

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 novembre 2024 – L’assessore alAdahato, nel corso della competentepresieduta da Mario Faticoni, unadi deliberazione didida sottoporre all’esame del prossimo Consiglio comunale.“L’importo complessivo dell’intervento – ha affermato l’assessore– è di 5,2 milioni di euro al netto delle entrate e spese allocate nelle partite di giro. Si tratta di unadimolto importante che consentirà, in primis, di far fronte alle esigenze delle fasce più deboli garantendo i servizi essenziali in favore di minori, anziani, famiglie e personale con disabilità o in stato di indigenza. A favore dei servizi sociali sono previste ulteriori spese per circa 1,1 milioni di euro, di cui 450mila euro per rette di ricovero dei minori in istituto, 200mila euro per interventi assistenziali in favore di invali e disabili, 160mila euro per erogazioni assistenziali libere, 55mila euro per le iniziative di assistenza in favore degli anziani e 230mila per l’assistenza domiciliare a favore di anziani, disabili e famiglie con minori a rischio”.