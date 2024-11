Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga entra nel cast della seconda stagione di “Mercoledì” su Netflix dopo che una sua canzone divenne virale nella prima stagione

Secondo quanto riferito da Entertainment Weekly in esclusiva,appariràdisu. Una versione acceleratadel 2011 di“Bloody Mary”, tratta dal suo album Born This Way, è diventataquando i fanserie l’hanno inclusa in una clip di Jenna Ortega che balla. I dettagli del ruolo direstano, ovviamente, poco chiari e segreti. Le riprese per ladi Wednesday sono iniziate a fine aprile 2024 in Irlanda. Ad agosto, mentre promuoveva Beetlejuice Beetlejuice, Jenna Ortega ha detto che erano stati girati già quattro episodiserie., che si unirà aldi, affronterà un nuovo ruoloil suo ultimo da attrice: Harley Quinn in Joker: Folie à Deux di Todd Phillips, dove ha recitato insieme a Joaquin Phoenix.