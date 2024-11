Iodonna.it - La spiaggia ventosa e il mare in burrasca, maglioni, lacrime e sorrisi. Un film sulle occasioni perse e (forse) ritrovate. Con Guillaume Canet e Alba Rohrwacher

Leggi su Iodonna.it

Lae ilin. Tra la commedia romantica e il dramma sentimentale, Ledell’amore si presenta, fin dal trailer, come une (. Presentato in concorso nel 2023 al Festival di Venezia e diretto da Stéphane Brizé, ha come protagonisti. Al cinema a Natale (dal 23 dicembre), si intitola in originale Hors-Saison: appunto, “Fuori stagione”.Il manifesto di “Ledell’amore”, con. Leggi anche ›alla prova “Amica geniale 4”, e i fan di Lenù si sono divisi in due curve Il trailer delromantico Ledell’amoreIn apertura, il trailer racconta il protagonista maschile (): un attore che, dopo una fortunata carriera nel cinema, cerca rifugio dalle sue insicurezze in un complesso termale di lusso.