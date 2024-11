Thesocialpost.it - La chiude in un garage per farla prostituire: arrestato il compagno

I carabinieri delle province di Siracusa e Ragusa hannoun ventenne di origini rumene con l’accusa di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, oltre che di maltrattamenti nei confronti della sua compagna, una ragazza di 22 anni. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa. Le indagini sono iniziate nel luglio del 2023 a seguito di una denuncia della sorella della ragazza, la quale temeva che la giovane fosse vittima di violenze da parte del suo.Leggi anche: Autonomia differenziata, la Corte Costituzionale affonda la riforma di Calderoli (e Salvini)Grazie alle indagini condotte, che hanno incluso intercettazioni e testimonianze, è emerso che l’indagato, con la scusa di far alloggiare la compagna in una Siracusa, sfruttava il forte legame emotivo esistente per costringerla a prostituirsi.