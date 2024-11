Thesocialpost.it - Io Canto Generation: Namite Selvaggi vince la finale e incanta il pubblico, chi è la giovane tanzanese

Mercoledì 13 novembre è calato il sipario su Io, il talent show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, in cui ragazzi dai 10 ai 15 anni hanno avuto la possibilità di dimostrare le proprie abilità canore. Dopo una serata di forti emozioni e sfide all’ultima nota, il titolo di vincitrice è andato a, una 15enne che con la sua voce ha conquistato giuria e spettatori fin dalla prima esibizione. A seguirla sul podio, in seconda posizione, Mariafrancesca Cennamo.Il premio e il futuroLa vittoria dile ha spalancato le porte per un percorso formativo importante: potrà infatti frequentare la New York Film Academy nella sede di Firenze e viaggiare a New York per visitare Broadway, accompagnata da professionisti del settore. Grazie alla collaborazione con R101, lacantante avrà anche la possibilità di registrare una cover, un ulteriore trampolino di lancio per coltivare il suo sogno.