Gamberorosso.it - Insieme a Bob Noto scoprì lo chef rivoluzionario Ferran Adrià. È morto il gastronomo Giorgio Grigliatti

Era uno degli ultimi grandi gastronomi-gourmet italiani, è stato luia Boba scopriree a dare il là alla rivoluzione della gastronomia contemporanea. Anni ruggenti, quando partivano come guasconi del cibo per leggendari viaggi di scoperta., 86 anni da compiere a breve, grande vecchio della cucina contemporanea, si è spento mercoledì 14 novembre a Torino.A pranzo in Spagna, a cena in ItaliaAll’apertura delle ATP, pochi giorni fa, con la cena di gala alla Centrale Lavazza, presentata dal figlio Gil, anche lui cultore di cibo e vino, non era presente, e non era certo da lui mancare un incontro constellati. Era stata la cifra di tutta la sua vita, una perfetta doppia vita: da un lato il lavoro nella storica azienda di cancelleria di famiglia, dall’altro la passione di andare a scopriretalentuosi.