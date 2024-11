Anteprima24.it - Indagine provincia Caserta, la Lega: “Chi condivide Magliocca è fuori dal partito”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Chiunque appoggi o anche solo pensi dire la gestionedalla. Non possono esserci accordi con chi ha messo in piedi un simile sistema di gestione della. In questi minuti abbiamo appreso dagli organi di stampa della nomina del consiglierele Gaetano Di Monaco, tesserato, a nuovo vice presidente delladi. È d’obbligo chiarire che è un accordo di carattere meramente personale, tra lo stesso consigliere e il presidente, di cui il partito non era a conoscenza e che comunque non avrebbe mai, in nessun caso, avallato. La decisione di Di Monaco, che ricordiamo non è stato eletto nella lista di riferimento della, risulta pertanto in aperto dissenso rispetto alla linea politica del partito”.