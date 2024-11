Gamberorosso.it - In Lombardia non c'è solo risotto giallo. Che cos'è e dove mangiare la variante bianca "alla monzese"

milanese esono in pratica sinonimi. Lacon zafferano, midollo e una generosa quantità di burro in mantecatura è uno dei piatti emblema della tradizione lombarda (e, spoiler, la prossima guida- Il meglio di Milano e delle altre province 2025 assegnerà come ogni anno al ristorante che ne propone la migliore interpretazione uno dei cinque premi speciali i Campioni della Tradizione, che vi sveleremo a breve), ma non c'èlui. Ogni provincia, ma in verità ogni paese, ha un suo repertorio peculiare.E così a Monza ilsi prepara senza zafferano e con la luganega, una salsiccia tipica locale con una percentuale di grasso inferiore e di forma allungata. La luganega è una specialità identitaria di tutta la Brianza, tanto che nel 2022 è sorta l'Associazione dei produttori della luganega volta a preservare e tramandare la ricetta antica di questo prelibato e particolare insaccato, che oltrecarne particolarmente magra ha come peculiarità una specifica speziatura e l'aggiunta di Marsala e Grana Padano.