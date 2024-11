Il 30enne italiano arrestato in Russia con 170 grammi di hashish | Nascosti in moto tra le noci Rischia fino a 20 anni di carcere

Leggi su Open.online

Undi 30è statolo scorso settembre dagli agenti della dogana russa. Sarebbe stato trovato in possesso di circa 170di. Lo ha reso noto solo oggi, giovedì 14 novembre, la polizia di confine di Mosca . Secondo quanto si legge nel comunicato, l’uomo – le cui generalità non sono al momento note – stava viaggiando ine tentava di entrare in territorio russo dalla Lettonia attraverso il valico di frontiera di Ubylinka. Durante l’ispezione del veicolo e dei bagagli, scrivono le forze dell’ordine russe, «gli agenti hanno trovato nella cassetta degli attrezzi una scatola cone frutta secca e, al suo interno, due piccoli bricchi con una sostanza plastica di colore verde-marrone».CosailA seguito di alcuni veloci test, sarebbe quindi stata evidenziata la presenza di una sostanza stupefacente, poi identificata comecompresso.