Quotidiano.net - Giudici sotto attacco: "L’Italia sa badare a sé". Mattarella gela Musk

è un grande Paese che saa se stesso nel rispetto della Costituzione". Nessuno quindi si sogni di mancare di rispetto alla "sovranità" nazionale e impartire "prescrizioni". Risponde così il capo dello Stato, Sergio, alle esuberanti ingerenze di Elonnella politica e l’ordinamento istituzionale nazionali a proposito di migranti e azione della magistratura. "These judges need to go (Questise ne devono andare)", aveva detto il magnate hi-tech e spaziale riguardo il caso migranti in Albania. E in serata il tycoon tornerà all’, ritwittando il commento dell’opinionista olandese di destra, Eva Vlaardingerbroek, secondo cui "Meloni ha ragione e il fatto che idel tribunale di Roma ritengano di essere al di sopra del governo e del processo democratico è una follia".