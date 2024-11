Fondazione Con il Sud lancia il progetto Agri-Cultura | via alla rigenerazione urbana di Ponticelli

Leggi su Ildenaro.it

Parte oggi nel cuore del quartiereil“, un esempio tangibile di come politiche urbanistiche sperimentali possano tradursi in programmi diinnovativi. Promossa dall’Associazione Sott’e’ncoppa e sostenuto dCon il Sud, l’iniziativa rappresenta un’anticipazione del piano di recupero urbano del quartiere, attraverso la riqualificazione del suolo e l’avvio di un percorso innovativo di utilizzo pubblico che integra sostenibilità, inclusione sociale e sviluppo economico.Ilnasce da un’iniziativa del Comune di Napoli, che attraverso un avviso pubblico ha reso disponibile un terreno di oltre 10.000 metri quadrati per selezionare un partner e promuovere lo sviluppo di attività ad alto impatto positivo per la comunità locale.