Er Fettina torna alla Roma La storia della macelleria testaccina di Claudio Ranieri la passione per la carbonara di Beck

Lo chiamavano "Er". Il terzo approdo dicome allenatore sulla panchinaarriva nel segno dello strettissimo legame tra l'allenatore che i primi calci al pallone li tirava a San Saba - ma la cui seconda casa era ladel padre a Testaccio - e la Capitale."Core testaccino"Via LucaRobbia, a qualche isolato dal Mercato di Testaccio, ha sempre rappresentato uno dei luoghi del cuore di. Qui il sor Mario, il papà dell'allenatore. aveva una. Circostanza che è valsa ail soprannome di "Er" nonostante lui «al negozio non ci stava quasi mai e le fettine non le ha mai tagliate», aveva raccontato al portale Ilnista Sergio Rosi, presidente dello storicoclub Testaccio. Negli anni Sessanta, con il mattatoio di quartiere attivo a pieno regime,preferiva dedicarsi solo al calcio, svolgendo di tanto in tanto qualche consegna per il rione.