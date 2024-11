Calciomercato.it - Dragusin alla Juventus, Romero stravolge i piani di Giuntoli

Si pensa anche all’ex Genoa per la difesa, ma Ancelotti rovina idi: l’intreccio che lascia a mani vuote i bianconeriUn difensore, anzi meglio due. Laè costretta a raddoppiare considerato l’infortunio di Cabal che si è andato ad aggiungere a quello di Bremer, togliendo a Thiago Motta due soluzioni per il reparto arretrato.di(LaPresse) – Calciomercato.itGli esami cui si è sottoposto il colombiano hanno confermato i timori della vigilia: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e stagione praticamente finita. Ora toccherà agarantire al proprio allenatore un doppio acquisto in difesa in modo da non avere gli uomini contati come in questo momento.Tanti i nomi vagliati dal Football Director bianconero: da va da Milan Skriniar, in uscita dal Paris Saint-Germain,possibilità di riportare in Italia Kiwior.