Dolce&Gabbana x SKIMS: la prima linea shapewear d'alta moda (che guarda a Sophia Lauren)

Dolce&Gabbana ehanno firmato una collaborazione in edizione limitata che fonde il lifestyle italiano con il comfort del brand di lingerie, per dare origine al primocouture. La collezione unisce gli elementi distintivi del marchio siciliano, come il leopardato e i corsetti sensuali, con i capi confortevoli e valorizzanti del brand di Kim Kardashian.Gli scatti sono stati curati dalla fotografa Nadia Lee Cohen. In un omaggio alle donne italiane, l’artista ritrae Kim e sua sorella Kourtney Kardashian in un ambiente da cartolina vintage Bel Paese: con le foto e il video della campagna che richiamano l’estetica di film come Ieri, oggi, domani, il film di De Sica iconico per la scena diin body di pizzo nero.Marcello Mastroianni eLoren in una scena del film Ieri, oggi, domani (1963) di Vittorio De Sica.