Pechino, 14 nov – (Xinhua) – Lacontinuera’ are lae lacon idell’e a portare un maggior senso di appagamento e felicita’ ai popoli di entrambe le parti, ha dichiarato ieri undel ministero cinese degli Esteri. Parlando dei giocattoli di alpaca peruviani, i “warmpaca”, che sono diventati uno degli articoli piu’ richiesti alla China International Import Expo (CIIE) di quest’anno, ilLin Jian durante il briefing giornaliero con la stampa ha dichiarato che l’artigiano peruviano Oswaldo Mamani una volta aveva solo un laboratorio a un piano con vendite annuali di poco piu’ di 100 articoli, ma che ora il laboratorio occupa tre piani e centinaia di artigiani si sono uniti a lui. In un’intervista Mamani ha dichiarato che lae’ una benedizione per lui e per i suoi compaesani, perche’ il Paese ha permesso loro di guadagnare di piu’ e di vivere una vita migliore.