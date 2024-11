Abruzzo24ore.tv - Cigs estesa fino al 31 dicembre per la Denso di San Salvo

Chieti - Prolungamento della Cassa integrazione straordinariaa fine anno per 805 dipendenti. Confermato impegno per nuove linee di produzione e investimenti futuri. Si è concluso con esito positivo l’incontro tenutosi oggi a Roma presso il Ministero del Lavoro, dove è stata approvata l'estensione della Cassa integrazione straordinaria () per i lavoratori delladi San. Al tavolo di discussione, convocato dal Ministero, erano presenti rappresentanti dell’azienda, i sindacati, le associazioni datoriali e la Regione Abruzzo, rappresentata dall'assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca. La richiesta dell’azienda di estendere laal 312024 è stata accolta, coinvolgendo a rotazione circa 805 dipendenti. L’azienda ha inoltre prospettato l’introduzione di nuove linee di produzione e la possibilità di un piano di investimenti coordinato con la casa madre.