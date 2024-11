Gaeta.it - Chemnitz: una città tedesca pronta a brillare come Capitale europea della cultura nel 2025

, unaindustrialeSassonia, è stata selezionataper il, un riconoscimento che la inserisce nella lista delleche hanno ottenuto questo prestigioso titolo. Dopo Berlino Ovest nel 1988, Weimar nel 1999 e la regione metropolitanaRuhr nel 2010,si prepara a dare il benvenuto a visitatori da tutto il mondo. Questo eventole rappresenta un'opportunità unica per mettere in luce il patrimonio artistico elee delle comunità circostanti. Oltre all'organizzazione di eventi, l'iniziativa punta a stimolare l'interesse verso la regione, nell'ambito di un panoramale europeo sempre più vibrante.Un trend crescente per il turismole in GermaniaNel contesto del crescente interesse per il turismole in Germania, Petra Hedorfer, presidente del Consiglio direttivo dell'Ente Nazionale Germanico per il Turismo, ha sottolineato l'importanza del paesemeta privilegiata per i viaggiatori europei.