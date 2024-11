Gaeta.it - Celebrazioni per la Giornata Nazionale degli Alberi a L’Aquila: Iniziative di Educazione Ambientale e Attività Pubbliche

Facebook WhatsAppTwittersi prepara a festeggiare lacon una serie di eventi significativi. Questa celebrazione, prevista per il 21 novembre, mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della conservazione del patrimonio arboreo, coinvolgendo Carabinieri Forestali, scuole e comunità locali. In Abruzzo e Molise, diversesi svolgeranno per promuovere una maggiore consapevolezzae valorizzare gli spazi verdi.educative nelle scuoleIl 21 e 22 novembre, i Carabinieri Forestali saranno attivamente presenti nelle scuole locali, dove organizzeranno incontri con studenti e insegnanti. Questi momenti formativi tratteranno vari temi legati all’ambiente, puntando sull’importanzae della biodiversità. L’obiettivo è informare i giovani riguardo il loro ruolo cruciale nella saluteecosistemi e nella mitigazione dei cambiamenti climatici.