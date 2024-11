Sport.quotidiano.net - Calcio Prima categoria. Il San Gimignano cambia tecnico e richiama Molfese: "L’area tecnica resta al suo posto. Dobbiamo salvarci»

Appena il tempo di dare un’occhiata all’ultima partita dei neroverdi del Sangi a Donoratico e quindi all’ennesima sconfitta (1-0) e a quel terzultimoin classifica con soli 5 punti che è arrivato il cambio. Ratificate le dimissioni dell’ormai exRiccardo Carapelli uscito da onesto sportivo e al suo, dopo la reggenza di pochi giorni del ds Daniele Marchi la scelta della Società è caduta all’orecchio del giovanecolligiano docg Paolo. Un ritorno al Santa Lucia diin un momento piuttosto delicato e difficile per il Sancon il nuovo presidente Giampiero Guerini, portato al Santa Lucia da Tommaso Becagli (quello che ha portato al Santa Lucia la Florentia San, donne di serie A)di lasciare il Sangi Fc per motivi di lavoro. Con queste nuove motivazioni la società neroverde l’altra sera ha lanciato via social il nuovo allenatore.