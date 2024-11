Anteprima24.it - Benevento, droga in centro storico: 4 persone nei guai

Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito della costante attività di prevenzione e repressione dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, messa in atto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, l’attenzione nei giorni scorsi è stata rivolta alle zone della movida sannita, agli spazi di aggregazione più frequentati dagli adolescenti e alle zone limitrofe.L’attività d’iniziativa, svolta dalla Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria, con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, ha portato al sequestro di 6,21 g di sostanza stupefacente, precisamente 4,91 g di hashish e 1,3 g di marijuana. Oltre all’abilità dei finanzieri, fondamentale è stato anche il fiuto dei pastori tedeschi, le unità cinofile Kongo e Frisbee, i quali, in simbiosi con i loro conduttori, hanno fermato quattro soggetti di cui tre adolescenti e un uomo, in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, successivamente segnalati alla locale Autorità prefettizia per l’applicazione delle sanzioni di tipo amministrativo.