Anteprima24.it - Autonomia differenziata, la consulta boccia l’impianto della Legge Calderoli

Tempo di lettura: 3 minuti“La sentenza sullasmantella lae difende l’unità del Paese. La Corte Costituzionale – dichiara il Presidente Vincenzo De Luca – ha accolto in gran parte e in tutto il suo nucleo essenziale, le censure mosse nel ricorso promosso dalla Regione Campania e dalle altre Regioni ricorrenti, e sostanzialmente “riscrive” lanei termini che la stessa Regione Campania ha proposto con un disegno diemendativotrasmesso alle Camere ai sensi dell’articolo 121Costituzione qualche settimana fa”.In dettaglio:1. La pronuncia chiarisce, in primo luogo, che contrariamente a quanto previsto dalla, l’Intesa può avere ad oggetto esclusivamente singole e specifiche funzioni legislative o amministrative e deve essere giustificata in relazione alla singola Regione interessata dal trasferimento.