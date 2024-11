Isaechia.it - Anticipazioni Amici 24 del 14/11/24: l’esito delle sfide e il destino di Diego Lazzari

Leggi su Isaechia.it

Si è registrata oggi una nuova puntata di24. Qui di seguito, grazie a SuperGuidaTv le: Alessia vince la sfida contro Antonio commentando che tra gli sfidanti era “il meno peggio“. Quando Antonio entra in studio, Maria De Filippi ha gli dice: “Non offenderti stiamo giocando“. A giudicare la sfida Nancy Berti. Alessia balla: Mas que Nada e Love your self. Lo sfidante balla: Trumpets e Get over it. Per la Berti, Alessia vince perché ha saputo meglio gestire il palco.Luk3 vince la sfida – la faranno vedere nel day time -. Ha cantato: Parigi in motorino. Lo sfidante ha cantato: “L’inizio di maggio”.17:46, 14/11/2024News: Però la giudice ha detto inediti entrambi forti ma quello di Luk3 è più forte e ha detto a Luk3 giovane età ma ottima scritturaChiamamifaro vince la sfida con Kimono ovvero Sofia Tornambene che ha vinto X Factor nel 2019.