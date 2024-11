Ilrestodelcarlino.it - Ancora violenza al Pronto soccorso. Sedicenne sotto effetto di droghe colpisce due giovani infermieri

Alè arrivato agitatissimo,l’di. E ha colpito un infermiere, di circa 30 anni, al volto, poi un secondo infermiere, 25 anni, che cerva di difendere il collega, con un pugno alla spalla. È accaduto nella notte tra sabato e domenica. E il quadro degli eventi restituisce la visione di un’aggressione con vittime i sanitari – la terza in meno di un mese. Il minorenne, straniero e residente nel Reggiano, era arrivato alin uno stato di evidente alterazione psicosifica. Proprio per evitare che la situazione degenerasse, per non farlo stare a contatto con le altre persone in attesa, il 16enne era stato sistemato in una stanza, da solo. Ma lui non voleva starci ed è uscito. Glisi sono allora avvicinati per calmarlo, invitandolo a tornare dentro la stanza.