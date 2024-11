Gaeta.it - Alessandro Sbordoni nominato nuovo presidente di Federlazio: focus sulle PMI e innovazione

Facebook WhatsAppTwitter La nomina didisegna un passo importante per l’associazione, con l’obiettivo di focalizzarsipiccole e medie imprese italiane e sull’nel settore., avvocato di professione e attivo nel campo della costruzione e rigenerazione urbana, guiderà un’organizzazione impegnata a sostenere lo sviluppo economico di una delle aree più vitali del paese.: un profilo professionale di spicco, recentemente eletto alla presidenza di, è un avvocato con un’importante esperienza nel settore imprenditoriale. È attualmente l’amministratore delegato di “Adamas RE srl” e “Adamas HF srl”, compagnie operanti in maniera sinergica attraverso “NS Costruzioni s.r.l.”. Queste realtà si occupano di rigenerazione urbana, sviluppo territoriale e lavori pubblici, fattori fondamentali per il rinnovamento di aree urbane in Italia.