Agricoltura: un settore strategico per l'economia dell'emilia romagna, alle soglie delle elezioni

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo dell’va ben oltre la semplice produzione di beni, toccando una rete vasta e complessa di fornitori e servizi. In vistaimminentiregionali, Marco Allaria Olivieri, direttore regionale della Coldiretti Emilia, enfatizza l’importanza di unche non solo sostienelocale, ma rappresenta anche un asset fondamentale per il benessere collettivo. L’importanza dell’nelregionaleLa Coldiretti Emilia, sotto la direzione di Allaria Olivieri, sottolinea come un’robusta sia essenziale perdella regione. “Ci aspettiamo un’attenzione particolare per questo, che funge da motore peragroalimentare”, ha dichiarato. La presenza di prodotti di qualità con marchi DOP, IGP e altre eccellenze impone un riconoscimento nazionale, essenziale per il rafforzamento dell’intera filiera.