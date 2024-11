Zonawrestling.net - WWE: Wes Lee ottiene il primo posto nell’Iron Survivor Challenge maschile durante NXT

Leggi su Zonawrestling.net

NXT Deadline si avvicina, e i fan sono entusiasti di vedere il secondo IronMatch. Il 7 dicembre è sempre più vicino, e il Minneapolis Armory a Minneapolis, Minnesota, ospiterà quello che sarà sicuramente un grande spettacolo. Questo importante evento sta prendendo forma, e ilconcorrente ha conquistato il suoNXT della notte scorsa. Wes Lee ha affrontato Cedric Alexander in un match di qualificazione per l’Iron. Questo match significa molto per entrambi i wrestler, poiché ciascuno di loro vuole dimostrare il proprio valore in questa fase della loro carriera.Cedric Alexander è l’ultimo membro rimasto dell’Hurt Business in WWE e desidera farsi un nuovo nome, mentre il resto della stable è ora conosciuto come Hurt Syndicate in AEW.