Tv sotto choc la famosa attrice scompare nel nulla | Il marito non vuole collaborare con la polizia

Sono giorni di apprensione per la famiglia e i fan della attrice comparsa nella nota serie televisiva americana "Gossip Girl". Della donna si sarebbero perse le tracce da ormai due settimane e i familiari avrebbero mobilitato una campagna di raccolta fondi per le ricerche allarmati dalla situazione. Ci sarebbero infatti diversi elementi che avrebbero contribuito ad aumentare il livello di preoccupazione tra cui alcuni oggetti ritrovati nel suo appartamento e la presunta riluttanza del marito a collaborare con le autorità. Leggi anche: Musica in lutto, addio allo storico maestro Luppi Leggi anche: Tragico incidente, muore il famoso veterinario dei Vip: chi era Misteriosa scomparsa dell'attrice di "Gossip Girl" La scomparsa di Chanel Banks, nota per il suo ruolo di Sawyer Bennett nella serie di successo "Gossip Girl", risale al 30 ottobre, ma solo dopo la mobilitazione dei familiari la notizia sta avendo eco sui media e sui social.