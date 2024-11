Secoloditalia.it - Trump sceglie Pete Hegseth per il Pentagono: Biden lo aveva emarginato per i tatuaggi “di destra” con la Croce

Donaldha annunciato di aver nominato come capo delil 44enne, un veterano di guerra pluridecorato ma soprattutto conduttore di Fox News per otto anni. “– scrivesu Truth – ha trascorso tutta la sua vita come un guerriero per le truppe e per il Paese.quattro anni fa era stato bandito, insieme ad altri membri della Guardia Nazionale del Minnesota, dall’insediamento di Joea causa dei suoiconsiderati “estremisti”, scrive oggi Newsweek ricordando quanto rivelato dallo stesso Hegsteh in un podcast., un veterano di guerra pluridecorato“Sono stato bollato come estremista a causa di uno dall’unità della mia Guardia Nazionale a Washington e mi è stato revocato l’ordine di partecipare al servizio d’ordine dell’insediamento di”, disse nell’intervista di un paio di anni fa.