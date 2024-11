Trovati 12 profilattici usati La scoperta choc al Grande Fratello e scoppia il caso | Sono loro

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Hanno usato 12 preservativi in appena 7 giorni”., lo scoop che non pensavamo di meritarci ma che ci hanno dato lo stesso. Nella casa c’è una coppia che senza dire niente a nessuno, fa quello che ogni ragazzo farebbe lontano da occhi indiscreti e chiaramente ci provano, anche se spesso vengono pizzicati con le mani in pasta e nei posti più improbabili. In tanti infatti hanno notato dei comportamenti molto intimi tra due concorrenti in particolare e non ci vuole molto a immaginare che parliamo di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.>> “Ho deciso, voglio stare con lei”., Tommaso Franchi lascia lo studio di sassoI due non si nascondono più troppo, da questo punto di vista e oramai le chiacchiereall’ordine del giorno su quest’argomento. Lenzuola e piumoni che si muovono su e giù, tende che nascondo passioni pazzesche e così via.