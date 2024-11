Ilrestodelcarlino.it - StartAut, fare impresa per tutti: "Inseriamo i ragazzi nel lavoro"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un nobile progetto, "", sta per prendere il via a Sassuolo e nel Distretto Ceramico. Sostenuto dalla Fondazione di Modena, con il Comune di Sassuolo capofila e vari partenariati intersettoriali, ’’ è un rivoluzionario piano di inserimento lavorativo dedicato a giovani con sindrome dello spettro autistico. Nell’ambito del Bando Personae 2024, esso raccoglie il testimone della ’Z-Academy’, proponendosi diun ulteriore passo avanti al fine di realizzare una graduale emancipazione lavorativa del target coinvolto. Le iscrizioni al progetto, totalmente gratuito, saranno aperte fino a venerdì 22 novembre, mentre la cadenza prevederà impegni per due pomeriggi a settimana. Dedicato a maggiorenni, le attività si realizzeranno prevalentemente nella sede di ‘Stars & Cows’, in via della Stazione 41, a Fiorano.