Sen Sironi | No speculazioni su San Siro ristrutturazione del Meazza da considerare

Leggi su Ilnerazzurro.it

“Sulla questione stadio a Milano serve maggior coraggio e un orizzonte più ampio da parte della politica: il futuro di una città non può essere lasciato in balia degli appetiti finanziari e speculativi dei due fondi di investimento proprietari delle due squadre calcistiche, ma occorre guardare ad un modello di sostenibilità ambientale complessiva e non solo economica. Le trattative in corso mostrano un comportamento poco trasparente da parte delle due squadre che si muovono su più fronti in un continuo gioco al rialzo. Appare evidente che ladel(come accaduto per esempio a Madrid per il Bernabeu) non possa che essere la soluzione migliore, ma ai due gruppi finanziari pare non bastare e il sindaco viene sballottolato qua e là come un pallone. A Parigi la Sindaca Hidalgo ha affermato che lo stadio Parco dei Principi non si vende a meno di 350 milioni, a Milano invece il prezzo pretendono di farlo i cda delle società calcistiche.