Rossa come Fuoco, il debutto di Antonio. Il re di Le Mans al volante nelle libere

Un italiano aldi una Ferrari. Durante il week end da Gran Premio. Non accade dal remoto 2009, da quando Giancarlo Fisichella fu chiamato a sostituire l’infortunato Felipe Massa. Insomma, è un evento, l’annunciata presenza del calabresesullanel venerdì delle provedel prossimo Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa di un campionato che ancora vede la Scuderia in lizza per la conquista del titolo costruttori. Il 6 dicembre, prendendo il posto di Carlos Sainz, un ragazzo del Sud aggiungerà un capitolo nuovo alla storia ferrarista. Chi è.in realtà non è un giovanissimo: ha già ventotto anni. Ma la sua storia si è tinta presto di.Rosso: precoce talento nei kart,è stato inserito nei ranghi della Accademia di Maranello, la scuola per i drivers emergenti.