Ilrestodelcarlino.it - Quasi mezzo milione di fondi per aiutare le famiglie ascolane

Ben 400.000 euro di aiuti economici alleper il pagamento degli affitti. La giunta comunale ha approvato questo importante intervento, totalmente finanziato con risorse proprie, che vuole rappresentare in maniera concreta la vicinanza dell’Amministrazione alla fascia di popolazione maggiormente in difficoltà e bisognosa di sostegno. "Un investimento poderoso – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – che si somma ai 200.000 euro messi in campo nei giorni scorsi per finanziare i buoni spesa. Mettere sul piatto ben 600.000 euro dicomunali per questi due interventi dimostra quanto la nostra Amministrazione sia attenta ai bisogni dei cittadini e alle dinamiche sociali in continua evoluzione, che rendono necessarie azioni concrete e tempestive per permettere a tutti di vivere con dignità".